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Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül'den manevi tahribata karşı mücadele çağrısı - Son Dakika

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül'den manevi tahribata karşı mücadele çağrısı

28.09.2021 14:27
Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül'den manevi tahribata karşı mücadele çağrısı, System.String[]

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel Başkanı Celaleddin Gül, manevi tahribata karşı mücadele edilmesi çarşısında bulundu.

Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) Genel Başkanı Celaleddin Gül, manevi tahribata karşı mücadele edilmesi çarşısında bulundu.

Gül, Kayseri'de bir kafede düzenlenen basınla sohbet toplantısında, son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlileri ve müftülük personeline, tek merkezden organize bir şekilde saldırı, hakaret ve aşağılamada bulunulduğunu, bunun bazen sosyal medya hesaplarından bazen de gazete manşeti veya köşe yazılarıyla yapıldığını ifade etti.

Manevi tahribata karşı çıktıklarına dikkat çeken Gül, "Ben hem sendikayım, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşuyum. Toplumun genelini ilgilendiren ahlaki konularda, manevi konularda bunlarla ilgili faaliyet yapacağım." dedi.

Aile ve gençliğe sahip çıkılması gerektiğini belirten Gül, televizyonlardaki bazı programları eleştirdi.

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Sen, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül'den manevi tahribata karşı mücadele çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Gül'den manevi tahribata karşı mücadele çağrısı - Son Dakika
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