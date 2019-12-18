Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yorulmaz: "Bölgede eğitim ile ilgili sorunları gidermek için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yorulmaz: 'Bölgede eğitim ile ilgili sorunları gidermek için... - Son Dakika

Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yorulmaz: "Bölgede eğitim ile ilgili sorunları gidermek için...

7 saat önce

Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Yorulmaz, sendikalara güvenin azaldığı bir dönemde bölgede eğitim ile ilgili sıkıntıları gidermek için burada olduklarını söyledi.

Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yorulmaz:

Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Yorulmaz, sendikalara güvenin azaldığı bir dönemde bölgede eğitim ile ilgili sıkıntıları gidermek için burada olduklarını söyledi.


Mil Eğitim-Sen Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Yorulmaz, sendikalarının kurulması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mil-Eğitim-Sen olarak sendikalara güvenin azaldığı bir dönemde bölgede eğitim ile ilgili sıkıntıları gidermek için burada olduklarını kaydeden Yorulmaz, " Türkiye'deki bütün okullarımız adına temel normları oluşturmak için sendikamız çalışmalarını sürdürmekte. Diyarbakır'da kalabalık sınıfların bulunduğu birçok okul bulunmakta. Bazı okullarda 50-60 kişilik sınıflar bulunmaktadır, ikili eğitim devam etmekte. Böyle bir ortamda ne kadar verimli eğitim verilebilir, sorgulanması lazım. Bölgemizde ne yazık ki LYS, TYT, AYT'de başarı oranı düşük. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımız başlamıştır. Sendikal gelirlerimizi öğretmenlerimizin sorunlarını gidermek için kullanacağız. Öğretmenlik mesleğini toplum nezdinde eski itibari ne yazık ki kalmadı. Gün geçmiyor ki öğretmene yönelik bir şiddet olayı olmasın, bunları kabul etmiyoruz ve öğretmenin itibarı için her şeyi sendika olarak yapacağımızı bildiriyoruz. Her yeniliği gelişmeleri devletten ve hükümetlerden bekleyemeyiz. Bundan sonra biz varız diyorum. Amacımız Diyarbakır'ımızı ve okulumuzu ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek, öğrencilerimizi kültür sanat ve spor alanında özgüveni tam bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Genelde kamu çalışanları özelde öğretmenler ağır vergi yükü altındadır. Genel merkezimiz onunla ilgili sıkıntıları gerekli yerlere bildirmektedir. Kavga etmek için değil her durum ve şartta haktan yana olmak için yola çıktık" dedi. - DİYARBAKIR

Eğitim Sen, Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:43 Kaynak: İHA
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