Mil-Sağlık Sen Başkanı Yasin Yavuz Açıklaması - Son Dakika
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Mil-Sağlık Sen Başkanı Yasin Yavuz Açıklaması

6 saat önce

Sağlık Sen Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarının ekonomik haksızlıklara maruz kaldığını söyledi.

Mil-Sağlık Sen Başkanı Yasin Yavuz Açıklaması, System.String[]

Sağlık Sen Başkanı Yasin Yavuz, sağlık çalışanlarının ekonomik haksızlıklara maruz kaldığını söyledi.


Yavuz, açıklamasında; "Sağlıkta arkadaşlarımız mesleki ve ekonomik haksızlıklara maruz kalıyor. Sendikaları ihtiyaç halinde yanlarında göremediklerinden sorunlarını şahsi girişimleri ile çözmeye çalışarak yıpranıyor"dedi.


Sağlık çalışanlarının sendikadan umudunu kestikleri noktalarda Mil-Sağlık Sen'in, Kırşehir'de, umut olmaya başladığını anlatan Yavuz, "Sağlık çalışanlarımızın haklı gür sesi olmak, onların hak ve hukukunu her türlü hukuki zeminde dile getirmek, gerektiğinde eylemler yapmak adına Mil- Memur Sen Konfederasyonu'nun bir parçası olarak Mayıs 2019 tarihinde kuruluşumuzu tamamladık. Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği gibi Kırşehir'de ses getiren işler yapan bir STK nın mensubu olarak gerçek STK olmanın gayreti içerisinde olacak ve sağlık çalışanlarının da sesi olacağız.


Tecrübeli, nitelikli, donanımlı, cesur ve kararlı bir ekip oluşturarak inşallah en kısa zamanda Kırşehir sağlık çalışanlarının tüm sorunlarının röntgenini çekerek rapor haline getirip ilgililere çözüm üretilmesi için sendikal olarak ne yapılması gerekiyorsa yapacağız"diye konuştu.


Mil-Sağlık Sen Kırşehir'de, "Güçlünün değil Haklının Yanında" sloganını kullanarak ideolojik ve siyasi söylemlerin dışında kalarak sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm arayacak. - KIRŞEHİR

Yasin Yavuz, Memur Sen, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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