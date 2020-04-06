Mil Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Duran getirildi - Son Dakika

Manevi, İlkeli, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Mil-Sağlık-Sen) Diyarbakır İl Başkanlığına Ergin Duran getirildi.



Sağlık çalışanlarının sorunlarına kalıcı ve köklü çözümler üretebilmek ve onlara daha iyi hizmetler sağlayabilmek amacıyla kurulan Mil Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığına Duran getirildi. Duran, bu görevin kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, "Her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen bir sendika olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımıza mutlu ve müreffeh bir Türkiye bırakabilmek şiarıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, hem teşkilatlanma ve hem de sendikal anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allah'ın izniyle, tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Aziz vatanımızda mutlu, müreffeh bir şekilde yaşamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Hiçbir emekçi arkadaşımızı yok saymadan, dışlamadan, tam tersine kucaklayarak, bağrımıza basacak, onun sorunlarını kendi sorunlarımız gibi telakki edeceğiz" dedi.



Duran, kendisini göreve getiren Mil Sağlık-Sen Genel Başkanı Şenol Gemici'ye teşekkür etti. - DİYARBAKIR