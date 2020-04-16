Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi - Son Dakika

Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi

6 saat önce

Manevi, İlkeli, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Mil Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi.

Mil Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi, System.String[]

Manevi, İlkeli, Liyakatli Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Mil Sağlık-Sen) Genel Başkan Yardımcılığına Fatma Gökalp getirildi.


Mil Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanlığı görevini başarıyla yürüten Fatma Gökalp, sendikanın Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. Gökalp, "Öncelikle beni bu göreve layık gören, başta Genel Başkanımız Şenol Gemici olmak üzere, tüm genel merkez yönetimcilerimize en samimi duygularımla teşekkür ediyorum. Mil Sağlık-Sen olarak ilk günden bu yana çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz gibi, din, dil, ırk ve dünya görüşü ayrımı yapmaksızın, emek ve alın terinin hak ettiği değeri bulma noktasında bugüne kadar nasıl gayret ettiysek, aynı şevk heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Sen ben değil, biz düşüncesiyle hareket edecek, ortak paydamıza insanımızı alıp, gönül eksenli çalışmalarımızı, ülkemiz çapında sürdüreceğiz" dedi.


"Sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız"


Dünya genelinde etkili olan korona virüs ile mücadelede, Türkiye'de sağlık çalışanlarının tarih yazdığına dikkati çeken Gökalp, şöyle devam etti:


"Bilindiği üzere dünyada can almaya devam eden korona virüs bulaşıcı salgın hastalık nedeniyle, ülkemizde de birçok vatandaşımız vefat etti. Bu zorlu süreçte cansiperane bir şekilde görevlerini icra eden mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz demeden çalışıp çabalayan sağlık çalışanlarımızı ne kadar övsek azdır. Biz zaten Türkiye olarak büyük bir aileyiz, hepimiz bu ailenin fertleriyiz. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere, devletimin bütün kurumları, kırmızı alarm ilan ederek, virüs ile mücadelede topyekun bir seferberlik başlattılar. Bizler de gerek bireysel ve gerekse çevresel temizlik ve hijyene dikkat edip, gerekli dezenfekte çalışmalarını yapalım. Dışarı çıkmak zorunda kaldığımızda sosyal mesafe ve temas konularına hassasiyet gösterelim. Bu sadece kendimiz için değil, canımızın birer parçası olan aile üyelerimizin sağlığı için de hayati derecede önem taşıyor. Bu doğrultuda, hepimiz evde kal Türkiye sloganı ile evde kalıp, çok zorda kalmadıkça evimizden dışarı çıkmayalım, zaruri ihtiyaçlarımızın temini için çıkıp evimize döndükten sonra da, mutlaka sabunlu suyla ellerimizi ve yüzümüzü yıkayalım." - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 01:18 Kaynak: İHA

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