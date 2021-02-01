Manevi İlkeli Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen) üyeleri, LGBT derneklerinin kapatılması talebinde bulundu.

Akay Kavşağı'nda toplanan üyeler, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne giderek dilekçelerini sundu.

Daha sonra açıklamada bulunan Mil-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mücahit Çelik, Türkiye genelinde 15'e yakın LGBT derneğinin bulunduğunu söyledi.

Çelik, bu derneklerin Türkiye'nin ahlaki yapısını bozarak İslam kültürüne saldırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, "Bu duruma sessiz kalamayan 3 sendika dilekçelerini verdi. Soros yardımlarıyla Türkiye'nin ahlaki yapısı bozulmaya çalışılıyor ve gelecekte farklı şekillerde kullandırılacak bir yapıya doğru itiliyor." diye konuştu.

Türkiye'nin sahipsiz olmadığını belirten Çelik, hiçbir zaman "özgürlük" adı altında İslami değerlere saldırılmasına müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Mil-Diyanet Sen Başkanı Celalettin Gül ise LGBT'yi Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına yönelik yayınları nedeniyle telin etti.

Gül, bununla ilgili hukuki süreci başlatacaklarını dile getirdi.