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Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz - Son Dakika

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

28.07.2021 13:13
Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz, System.String[]

BEBEKKEN DE HER GÜN YIKAMIYORLARMIŞDax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı.

<a class='keyword-sd' href='/mila-kunis/' title='Mila Kunis'>Mila Kunis</a> ve <a class='keyword-sd' href='/ashton-kutcher/' title='Ashton Kutcher'>Ashton Kutcher</a>'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz
BEBEKKEN DE HER GÜN YIKAMIYORLARMIŞ

Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz
UKRAYNA'DAKİ ÇOCUKLUK YILLARINDA SICAK SU BULAMADIĞI İÇİN HER GÜN DUŞ ALMAZMIŞ

Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

KİRLİ DEĞİLLERSE YIKAMANIN BİR ANLAMI YOK

Güzel oyuncu, 6 yaşındaki kızı Wyatt ve 4 yaşındaki oğlu Dimitri için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz
YÜZLERİNİ HER GÜN YIKIYORLAR

Iowa'da doğup büyüyen Ashton Kutcher ise koltuk altı ve kasıklarını her gün yıkadığını ve başka bir şey yapmadığını anlattı. Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini ise her gün yıkadığını anlattı.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞLARDI

Mila Kunis ve Ashton Kutcher geçmişte de çocuklarıyla ilgili bu tür ilginç açıklamalar yaparak gündeme gelmişti. İki yıl önce bir radyo programına katılan çift, çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamıştı. Bir radyo programa konuk olan Ashton Kutcher "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu" dedi. Mila Kunis ile servetlerini yardım vakıflarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirtti.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

MILA, UZAYA GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Kunis ve Kutcher, son olarak bir uzay yolculuğu konusu yüzünden manşetlere çıktı. Ashton Kutcher ünlü iş insanı Richard Branson'un şirketi Virgin Galactic ile uzaya gitme hazırlığında olduğunu fakat eşi Mila Kunis'in izin vermediğini dile getirdi. Kutcher, konuyla ilgili, "Biletim vardı fakat daha sonra bunu satmak durumunda kaldım" dedi.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

'BAŞLARDA SADECE TAKILIYORDUK'

Mila Kunis de katıldığı bir programda kocası Kutcher ile başlarda ciddi bir ilişkileri olmadığını söyledi. Kunis "Aslında bunu anlatmalı mıyım bilmiyorum, başım belaya girebilir. Takılmaya başladığımız dönemde ikimiz de benzer konuları olan filmlerde rol alıyorduk. Aslında böyle şeylere dikkat etmeli ama biz etmedik. El sıkıştık ve tamam, eğlenelim dedik. Gerçekten de filmde yaşadığmız gibi bir şey oldu. Başta ne uzun bir ilişkimiz olsun ne de evlenelim diye düşündük."

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

BAŞKA İLİŞKİLERDEN SONRA YOLLARI KESİŞTİ

Tam adı Milena Markovna Kunis olan Mila Kunis, 1983 yılında Ukrayna'da dünyaya geldi. 7 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye göç etti. Küçük bir yıldız olarak ünlenen Mila Kunis, Evde Tek Başına (Home Alone) adlı filmin yıldızı Macaulay Culkin ile uzun süreli bir ilişki yaşadı. Ashton Kutcher ise kendisinden yaşça büyük Demi Moore ile yaptığı evlilikle konuşulmuştu. Kutcher ile Moore, 2005 yılında başlayan evliliklerini 2013 yılında olaylı bir şekilde sona erdirdi. O dönemde Kutcher'ın eşini aldattığı iddiaları gündeme gelmişti.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

YILLAR ÖNCE İKİ SEVGİLİYİ CANLANDIRIYORLARDI

Mila Kunis ile Ashton Kutcher'ın aşk öyküsü de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, 1998'de birlikte tanıştıkları bir programda tanıştı. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, 'That '70s Show' adlı dizide, iki sevgiliyi canlandırdı. Kunis o sırada henüz 14 yaşındaydı. Çekimler bittikten sonra yolları ayrıldı ve uzun süre görüşmediler: Ta ki yıllar sonra bir ödül töreninde karşılaşıncaya kadar.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

'ONU GÖRÜNCE HEYECANLANMIŞ'

O ödül törenine kadar Kulis'in başından tam 8 yıl süren bir ilişki geçiyor. Kutcher da Demi Moore ile 8 yıllık evliligini noktalama kararı alıyor. Katıldığı bir radyo programında, "Kulisteydim. Etrafıma bakınırken, çok karizmatik bir adama takıldı gözlerim. Tuhaf bir enerji hissettim. Yüzünü döndüğünde, Ashton olduğunu anladım" diyor Kulis, ne kadar heyecanlandığının altını çizerek. Çiftin 2012 yılında başlayan ilişkisi, üç yıl sonra evlilikle taçlandı. İki çocuklarıyla birlikte mutlu bir birliktelik yaşıyorlar.

Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

Ashton Kutcher, Mila Kunis, Ukrayna, Radyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Mila Kunis ve Ashton Kutcher'dan şok itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz - Son Dakika Magazin


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