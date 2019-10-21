Son Dakika Haberleri: Milad 'ın "Yarım Kalan" şarkısı yayında!!!
Son Dakika Magazin Milad 'ın 'Yarım Kalan' şarkısı yayında!!!

Milad 'ın "Yarım Kalan" şarkısı yayında!!!

1 saat önce

18 yıldır müzik sektöründe bir çok ünlü sanatçının basın danışmanlığını yapan ( Funda Alkan ) ilk kez stüdyoya girip ve bir şarkıda vokal yaptı.

Milad 'ın

Başarılı sanatçı Milad 'tan süpriz çalışma !!!

Gündemde nadir bulunan sanat ruhuyla müzik yapan sanatçılardan birisi ve aslen azeri kökenli olan ( Milad ) bir daha yeni bir "Son Bahar" şarkısı olan "Yarım Kalan " ile sevenlerinin kalbine dokundu. Söz yazarı, besteci ve aranjör yetenekli ve başarılı sanatçı Milad yeni single 'ında süpriz bir ses ile feat yaptı.

FUNDA'NIN SESİ HARİKA

Yarım kalan'ı çok beğendiğini ve kalbine dokunduğu için tesadüf söylediğini dile getiren Funda Alkan için Milad;

Funda inanılmaz bir ses rengine sahip ve kendisi Müjdat Gezen konservatuvarı türk müziği bölümünden mezun.

Şarkım onun sesiyle bambaşka bir ruha büründü ve Eminim ki dinleyen herkes çok beğenecek" dedi.

HEM YÖNETTİ, HEM OYNADI

Sinema filimerini aratmayan içeriği ile" YARIM KALAN" bir aşk hikayesini anlatıyor .Video klipte Milad;

yanlızca oynamakla kalmadı, Onur Taşcıoğlu ile birlikte klibin yönetmenliğini de üstlendi.

Milad'ınsenaryosunu 'da yazdığı klibin çekimleri 20 kişilik profesyonel bir ekiple istanbul - çekmeköy'de yapıldı.

Milad 'ın YARIM KALAN şarkısı ( İLS VİSİON ) müzik yapım şirketi Etiketi ile 18 Ekim Cuma yayında...

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:35 Kaynak: Bültenler
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