Son Dakika Haberleri: Milan, Avrupa'dan men edildi
Son Dakika Spor Haber

Milan, Avrupa'dan men edildi

1 saat önce

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi.

Milan, Avrupa'dan men edildi, System.String[]
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi. Milan'ın yerine Avrupa Ligi'ne Torino katılacak.

Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) kötü haber geldi. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı. Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
İtalya Serie A, Milan, Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomotiv devi Ford, Avrupa'da 12 bin kişiyi işten çıkaracak UEFA, Milan'ı Avrupa'dan men etti A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti Medipol Başakşehir, Furkan Soyalp'i transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 14:51:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milan, Avrupa'dan men edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]