Milan, Avrupa'dan men edildi
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UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A takımlarından Milan, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa Ligi'nden men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:42 Kaynak: İHA
UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasını ihlal eden İtalya Serie A
takımlarından Milan
, 2019-2020 sezonu için UEFA Avrupa
Ligi'nden men edildi. Milan'ın yerine Avrupa Ligi'ne Torino
katılacak.
Serie A'da 2018-19 sezonunu 5. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı elde eden Milan'a Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi
'nden (CAS) kötü haber geldi. 2015-2018 yıllarında FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle CAS'ta yargılanan kırmızı-siyahlılar, önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı. Bu cezanın ardından Milan'ın yerine Avrupa Ligi'nde Torino mücadele edecek. - İSTANBUL
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