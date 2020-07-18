Serie A'da 34. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşıyor.
İkinci yarı oynanıyor
Milan: 2
Bologna: 1
Goller: 10' Saelemaekers, 24' Hakan Çalhanoğlu, 44' Tomiyasu
İLK 11'LER
Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan, Rebic, Ibrahimovic
Bologna: Skorupski, Denswil, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Poli, Dominguez, Orsolini, Soriano, Sansone, Santander
Milan, Serie A'da ilk 33 haftada 56 puan topladı. Bologna ise 11 galibiyet, 10 beraberlikle 43 puana sahip.