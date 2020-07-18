Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı) - Son Dakika

Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı)

Serie A'da 34. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşıyor.

Serie A'da 34. hafta maçında Milan ile Bologna kozlarını paylaşıyor.

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İkinci yarı oynanıyor


Milan: 2


Bologna: 1


Goller: 10' Saelemaekers, 24' Hakan Çalhanoğlu, 44' Tomiyasu


İLK 11'LER


Milan: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Hakan, Rebic, Ibrahimovic


Bologna: Skorupski, Denswil, Danilo, Tomiyasu, Dijks, Poli, Dominguez, Orsolini, Soriano, Sansone, Santander


Milan, Serie A'da ilk 33 haftada 56 puan topladı. Bologna ise 11 galibiyet, 10 beraberlikle 43 puana sahip.




Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Bologna, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 23:55 

Son Dakika Spor Milan-Bologna(Hakan Çalhanoğlu gol attı) - Son Dakika Spor
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