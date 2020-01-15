Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek - Son Dakika Spor

Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek

11 dakika önce

Roma'da bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Cengiz Ünder için Milan'ın Roma kulübüyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı belirtildi.

İtalya Serie A'daki temsilcilerimizden Cengiz Ünder, Milan'ın radarında.

Sky Sport'a göre, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan kulübü önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Roma ile görüşme yapacak.

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Haberde Roma'nın Cengiz'i satmak istediği ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası daha çok forma giyecek olması nedeniyle kadrosunda tutmak istediğine yer verildi. Başkent ekibi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu elden çıkarabileceği belirtiliyor.

Bu sezon Roma ile 12 maça çıkan Cengiz Ünder 1 gol kaydetti.

Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek
İtalya Serie A, Cengiz Ünder, Milan, Roma, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:43 
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