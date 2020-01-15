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Milan, Cengiz Ünder için Roma ile görüşecek
11 dakika önce
Roma'da bu sezon sakatlıklardan kurtulamayan Cengiz Ünder için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Cengiz Ünder için Milan'ın Roma kulübüyle önümüzdeki günlerde görüşme yapacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:43
İtalya Serie A'daki temsilcilerimizden Cengiz Ünder, Milan'ın radarında.
Sky Sport'a göre, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan kulübü önümüzdeki günlerde milli futbolcu için Roma ile görüşme yapacak.
ZANIOLO SAKATLANINCA KARAR DEĞİŞEBİLİR
Haberde Roma'nın Cengiz'i satmak istediği ancak Zaniolo'nun sakatlığı sonrası daha çok forma giyecek olması nedeniyle kadrosunda tutmak istediğine yer verildi. Başkent ekibi iyi bir teklif gelmesi halinde oyuncusunu elden çıkarabileceği belirtiliyor.
Bu sezon Roma ile 12 maça çıkan Cengiz Ünder 1 gol kaydetti.
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