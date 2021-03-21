Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan - Son Dakika

Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

21.03.2021 22:23
Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan, System.String[]

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti.

Serie A'nın 28. haftasında Milan deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'yı 3-2 mağlup etti. Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının galibiyet golünü kaydetti.

Serie A'nın 28. haftasında Fiorentina ile Milan, Artemio Franchi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan konuk ekip 9. dakikada Zlatan Ibrahimovic'in golü ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 17. dakikada Erick Pulgar ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skor ile tamamlandı. İkinci yarının başında 51. dakikada Fiorentina, Franck Ribery'nin kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Milan 57. dakikada Brahim Diaz ile 2-2 yaptı. 72. dakikada sahneye çıkan Hakan Çalhanoğlu takımını 3-2 öne geçirdi. Mücadelenin geri kalanın başka gol olmayınca Milan sahadan 3-2 galip ayrıldı ve puanını 59'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi ekip ise 29 puanda kaldı.

Maça 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu son dakikalarda yerini Soualiho Meite'ye bıraktı. Milli futbolcu ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı. 27 yaşındaki futbolcunun Serie A'da 7 de asisti bulunuyor. Hakan bu sezon 9 gol, 10 asistlik performans sergiliyor.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan
Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan
Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A, Milli, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milan'da galibiyet golü Hakan Çalhanoğlu'ndan - Son Dakika Spor


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