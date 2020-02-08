Milan'da gündem Cengiz Ünder! - Son Dakika
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Milan'da gündem Cengiz Ünder!

6 saat önce

İtalya'da ülkemizi başarıyla temsil eden Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder için iki önemli devin sıraya girdiği öğrenildi.

Milan'da gündem Cengiz Ünder!, System.String[]

İtalya'da ülkemizi başarıyla temsil eden Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder için iki önemli devin sıraya girdiği öğrenildi.


İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cengiz için İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın yanı sıra İtalya'dan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın harekete geçtiği yazıldı. Bu sezon Roma'da istikrarlı olarak ilk 11'de forma giymeyen ancak son dönemde başarılı performansıyla göz dolduran milli yıldızımız için iki kulübün sezon sonunda Roma'nın kapısını çalacağı konuşuluyor.


22 yaşındaki kanat oyuncusu için konuşulan bonservis rakamının ise 40 milyon Euro civarında olduğu gelen haberler arasında yer alıyor. (Fanatik)


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, Süper Lig'de öne çıkan maçları değerlendirdi...


Cengiz Ünder, İtalya, Milan, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:29 
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