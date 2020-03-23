Milan'da Ibrahimovic yerine Alexander Sörloth! Son dakika Trabzonspor haberleri

İtalyan basını, İbrahimovic'in ayrılması durumunda Milan'ın, Napoli'den Milik ya da Trabzonspor'dan Sörloth'u transfer edeceğini yazdı. Trabzonspor yönetimi de olası bir astronomik teklif karşısında 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı ve Norveçli oyuncuyu ciddi bir rakama satmayı planlıyor.



İtalyan basınında çıkan haberlere göre Çizme devi, 38 yaşındaki Zlatan İbrahimovic'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşı adaylarını belirledi. Listenin başında iki isim var. Biri Napoli'nin Polonyalı forveti Arkadiusz Milik, diğeri ise Trabzonspor'dan Alexander Sörloth...



30 MİLYON EURO İSTENİYOR



İngiliz ekibi Crystal Palace'tan iki yıllığına kiralanan Sörloth'un, 6 milyon Euro'luk satın alma hakkı Trabzonspor'da bulunuyor. Fırtına da olası bir astronomik teklif karşısında bu opsiyonu kullanıpNorveçli oyuncunun bonservisini almayı ve ciddi bir rakama Sörloth'u satmayı planlıyor. Kariyerinde İngiltere geçmişi de olan 24 yaşındaki futbolcu için yönetimin düşündüğü en düşük rakam 30 milyon Euro.