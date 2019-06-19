Milan'da Marco Giampaolo dönemi
1 saat önce
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Marco Giampaolo ile anlaştıklarını açıkladı.
İtalya Serie A
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
ekiplerinden Milan
, teknik direktörlük görevi için Marco Giampaolo ile anlaştıklarını açıkladı. Serie A takımlarından Milan, yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria
'yı çalıştıran Marco Giampaolo'yu getirdi. Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.
(İHA)
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