Son Dakika Haberleri: Milan'da Marco Giampaolo dönemi
Son Dakika Güncel Haber

Milan'da Marco Giampaolo dönemi

1 saat önce

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Marco Giampaolo ile anlaştıklarını açıkladı.

Milan'da Marco Giampaolo dönemi, System.String[]
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, teknik direktörlük görevi için Marco Giampaolo ile anlaştıklarını açıkladı. Serie A takımlarından Milan, yeni hocasını belirledi. Gattuso ile yollarını ayıran İtalyan temsilcisi, göreve son olarak Sampdoria'yı çalıştıran Marco Giampaolo'yu getirdi. Milan ile 3 yıllık anlaşma sağlayan 52 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz sezon Sampdoria ile 15 galibiyet ve 8 beraberlik sonucu 53 puan toplamış ve ligi 9. sırada tamamlamıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
Sampdoria, İtalya Serie A, Milan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Milan forması giyen Laxalt'ı kiralamak istiyor! Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu! İsmail Küçükkaya: İmamoğlu dün TRT'de çok daha iyiydi, TRT'dekiler soruları mı verdiler? FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 22:21:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Milan'da Marco Giampaolo dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]