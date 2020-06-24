Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok - Son Dakika

Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

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29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.


Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:29 

Son Dakika Spor Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok - Son Dakika Spor
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