Milan'da sakatlık şoku! Mateo Musacchio 4 ay yok

29 yaşındaki Musacchio, bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sol ayak bileğinden ameliyat edilen Arjantinli milli futbolcunun sağlığına kavuşması 4 ay sürecek.

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