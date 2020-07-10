Milan'dan ayrılmak isteyen Ibrahimovic: Konrolün bende olduğu bir kulübe gideceğim

Bu yılın başında Milan ile 6 aylık sözleşme imzalayan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan kulübünden ayrılması gündemde.

La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren Ibrahimovic, kulübün ve kendisinin içinde bulunduğu durumu değerlendirdi. Geleceğine dair sinyaller de veren İsveçli golcü, "Bana Amerika'da emekli olmanın çok kolay olduğunu söylediler, ben de Milan'a geldim. Tamamen tutku için buradayım. Ardından Covid durumu beni düşündürdü ve belki de emekli olmam gerektiğini hatırlattı. Sonrasında neyse ki sahalara döndük" dedi.

"IBRA AVRUPA LİGİ OYUNCUSU DEĞİL"

Milan'dan ayrılma konusunda sinyaller veren Ibrahimovic, "Ibra futbol oynamak için doğdu ve bu alanda hala en iyisi. İki ay içinde ne hisettiğimi ve kulüpte neler olduğun göreceğiz. Eğer durum buysa beni gelecek sezon Milan'da görmeniz pek mümkün değil. Ibra, Avrupa Ligi futbolcusu değil ve Milan da Avrupa Ligi kulübü değil" diye konuştu.

"KONTROLÜN BENDE OLACAĞI BİR YERE GİDECEĞİM"

Gideceği kulüple ilgili ipucu veren yıldız futbolcu, "Milan'dan sonra başka bir kulüpte oynayıp oynamaycağımı bilmiyorum. Fırsatlara kapıları kapatmayı asla sevmem. Sadece kontrole sahip olduğum bir yere gideceğim. Kelimelerin değersiz olduğu bir yere gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.