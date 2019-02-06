Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı
1 saat önce
Seri A ekiplerinden AC Milan, babası Talat Terim'in vefatı üzerine eski teknik direktörü Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.
Seri A ekiplerinden AC Milan
, babası Talat Terim'in vefatı üzerine eski teknik direktörü Fatih Terim
için başsağlığı mesajı yayınladı. İtalyan ekiplerinden Milan, Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'in acısını paylaştı. İtalyan ekibi, dün babası Talat Terim'i kaybeden Fatih Terim için Twitter
hesabından, "Milan ailesi olarak Fatih Terim'in babasını kaybettiğini haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Eski teknik direktörümüz Terim'e ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. Fatih Terim, 1 Temmuz 2001 yılında Milan'ın başına geçmiş ve bir dönem teknik direktörlük görevi yapmıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:06 Kaynak: İHA
Milan'dan Fatih Terim'e Başsağlığı Mesajı
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