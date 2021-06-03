Milan'dan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklif

Milan, sözleşmesi sona eren ve Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 4.5 milyon Euro'luk yeni bir teklif sundu. İtalyan ekibinin, teklif için en kısa sürede yanıt beklediği ve olumsuz bir durumda transfere yöneleceği belirtildi.

İtalya Serie A takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Mukavelesi biten milli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamayan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi. Sky Sports'un haberine göre Milan, teklifini 4.5 milyon Euro'ya çıkardı. Sunduğu bu teklif için cevap bekleyen İtalyanlar, olası bir ret durumunda ise kendine yeni bir rota çizerek Hakan'ın yerine oyuncu aramaya koyulacak.

(Uygar Aydın/İHA)