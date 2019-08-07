Milan'dan savunmaya takviye
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, Brezilya'nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte'yi renklerine bağladı.
İtalya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:16 Kaynak: AA
Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan
, Brezilya
'nın Flamengo takımından savunma oyuncusu Leo Duarte'yi renklerine bağladı.
Milan Kulübü, 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Duarte ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Milan'ın Duarte'nin transferi için Flamengo'ya 11 milyon avro bonservis bedeli ödediği öne sürüldü.
Altyapısından yetiştiği Flamengo'da 2016'dan bu yana A takımda görev yapan Duarte, geçen sezon 14 maçta forma giydi.
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