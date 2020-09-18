Milan, deplasmanda Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika

Milan, deplasmanda Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Milan, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk oldu. İtalyan devi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol, 1 asistle oynadığı karşılaşmada rakibini 2-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Milan, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadele Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.

NORVEÇ EKİBİYLE EŞLEŞTİ

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.

PANDEMİ ARASI SONRASINDA LİGE DAMGA VURMUŞTU

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da oynanan maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirmişti.

Milan, deplasmanda Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti

İrlanda, Avrupa, Milan, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 00:12

Son Dakika Spor Milan, deplasmanda Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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