Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Serie A'da oynanan maçlarda attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettirmişti.

Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'na yükselen Milan, Norveç Ligi ekiplerinden Bodo Glimt ile karşılaşacak.

Hakan Çalhanoğlu, Ibrahimovic'in golünde asisti yapan isim oldu. Milli futbolcumuz, ilk 11'de başladığı mücadelede 83 dakika sahada kaldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Zlatan Ibrahimovic ve 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Milan , İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadele Milan'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika › Spor › Milan, deplasmanda Shamrock Rovers'ı 2-0 mağlup etti - Son Dakika Spor

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