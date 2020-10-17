Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

17.10.2020 20:57
Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti, System.String[]

İtalya Serie A'nın 4. haftası Milano Derbisi'ne sahne oldu. Hakan Çalhasnoğlu'nun formasını giydiği Milan Zlatan Ibrahimovic'in attığı gollerle Inter'i 2-1 mağlup etti ve ligde 4'te 4 yaptı.

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Milan, Inter'e konuk oldu. Kırmızı siyahlılar, ezeli rakibini 2-1 yendi.

Milan'nın golleri 13. ve 16. dakikada Zlatan Ibrahimovic'ten geldi. Lacivert siyahlılarda ise Romelu Lukaku'nun 29. dakikada golü puan için yeterli olmadı. Kırmızı siyahlılarda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi.

MILAN DOLUDİZGİN

Bu sonuçla ligde 4'te 4 yapan deplasman ekibi puanını 12 yaparak liderliğini sürdürdü. İlk mağlubiyetini alan Inter ise 7 puanda kaldı.

Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti

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Son Dakika Spor Milan, derbide Inter'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor

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