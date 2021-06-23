Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı

İtalyan devi Milan, transfer döneminde kadrosunu bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Milan'ın listesinde birçok oyuncu bulunduğu belirtilirken, Burak isminin ön plana çıktığı belirtildi. Tuttomercato'nun haberine göre Milan, Lille'de geçen sezon Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelikle beraber Paris Saint-Germain'in önünde şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz ile ilgileniyor.

GARANTİ İSİMLERE BAKIYORLAR

Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e kaptıran Milan, nokta atışı transferler yapıp şampiyonluk hasretini dindirmeyi arzuluyor. Tecrübeli ve kendisini ispatlamış isimlere yönelen İtalyan devi, Burak'ta çok ısrarcı. Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Burak'a ilgisi var. Transferde son sözü Lille kulübü söyleyecek, çünkü Burak'ın bir yıl daha sözleşmesi var.