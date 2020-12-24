Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti - Son Dakika

Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti

24.12.2020 00:46
Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti, System.String[]

Serie A'nın 14. haftasında lig lideri Milan, Lazio'yu son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 1 gol 2 asistle yıldızlaştı.

Serie A'nın 14. haftasında Milan, Lazio'yu konuk etti. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip son dakika golüyle kazandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Rebic, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde kafayla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. 17. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, farkı ikiye çıkardı. 27. dakikaya gelindiğinde ise Lazio penaltı kazandı, Immobile'nin vuruşunu Donnarumma kurtarırken dönen topu Luis Alberto ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-1 Milan üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarıda Lazio skora dengeyi getirmek için çabalarken bu isteği 59. dakikada Immobile gerçekleştirdi ve maça denge geldi. Maçta dakikalar 90+3'e geldiğinde Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde Theo Hernandez topu ağlara gönderdi ve Milan sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, attığı penaltı golünün yanı sıra diğer iki golün de asistini yaparak maçın yıldızı oldu. Öte yandan Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi 32. dakikada Correa'nın sakatlanmasıyla maça dahil oldu.

Bu sonucun ardından Milan 34 puana yükselerek Inter'e devrettiği liderliği yeniden geri aldı. Lazio ise 21 puanda kaldı.

Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti

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Son Dakika Spor Milan, Hakan'ın yıldızlaştığı maçta Lazio'yu 3-2 mağlup etti - Son Dakika Spor


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