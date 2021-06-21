Milan ile yollarını ayıran Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter'e transfer olacak

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Juventus ve Manchester United'a gideceği konuşulan Hakan Çalhanoğlu, Inter'le anlaşmaya vardı. Sky Sport, Inter'in Hakan'ı 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeyle ikna ettiğini duyurdu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde geleceği belirtildi.

EURO 2020 İYİ GEÇMEDİ

Hakan Çalhanoğlu, Milli Takım formasıyla EURO 2020'de üç maçta da forma giydi ama Milan'daki görüntüsünden eser yoktu. Deneyimli on numaranın transfer tekliflerine kafasını taktığı ve bu sebeple kendisini turnuvaya veremediği söylentileri var. Öte yandan Galatasaray'ın da bir markajı olmuştu ancak Hakan İtalya'da kalmayı tercih etti.