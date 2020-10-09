Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi - Son Dakika

Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi

09.10.2020 19:39
Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığı bildirildi.

Milan Kulübünün açıklamasında, İbrahimovic'e yapılan son iki Kovid-19 testinin negatif çıktığı, Milano kenti sağlık yetkililerinin de oyuncunun karantinasına son verdiği belirtildi.

İbrahimovic ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen iyileştin. Sağlık makamları karantinanın bittiğini bildirdi. Sen çıkabilirsin." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulüp, 24 Eylül'de 39 yaşındaki golcüsünün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve oyuncunun kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi - Son Dakika Spor

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