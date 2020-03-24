Milan'ın gözdesi Caleb Ekuban - Son Dakika
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Milan'ın gözdesi Caleb Ekuban

6 saat önce

Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Avrupa'da transfer pazarı kızışıyor.

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Trabzonsporlu Caleb Ekuban için Avrupa'da transfer pazarı kızışıyor... Bordo mavili kulübe geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı form grafiği ile alkışları toplayan yıldız futbolcu, attığı gollerle de takımına hayat veriyordu.


Trabzonspor'daki başarısını perçinleyerek bu kez adını Avrupa'nın önemli takımlarıyla yan yana yazdırmayı başaran Ekuban için dış basında neredeyse her gün bir transfer haberi gündeme gelirken, bu kez ortalığı kasıp kavuracak bir bilgiye yer verildi.


İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Milan'ın, Trabzonspor'dan Ekuban'ı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.


RANGERS 9 MİLYONU HAZIRLADI


Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde, Glasgow Rangers'ın Ekuban için ilk resmi talip olacağı aktarıldı. İngiliz efsane Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği mavi-beyazlılar, oyuncu için 9 milyon euroyu gözden çıkarttı. (Sabah)

Caleb Ekuban, Trabzonspor, Avrupa, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:34 

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