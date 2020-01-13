Milan Kjear'i kiraladı - Son Dakika
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Milan Kjear'i kiraladı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Milan Kjear'i kiraladı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, İspanya'nın Sevilla takımında forma giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i sezon sonuna kadar kiraladı.


Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı belirtilen Kjaer ile 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi.


Kjaer'in yeni takımıyla çalışmalarına bugün itibaren başlayacağı ve 16 Ocak'ta kendisi için basın tanıtımı yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Hoş geldin Simon" ifadesi kullanıldı.

Sezonun ilk yarısında Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Kjaer, sezonun geri kalanını da yine İtalya'da geçirecek.

Simon Kjaer, 2015-2017 yıllarında da Fenerbahçe forması giymişti.

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:44 Kaynak: AA
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