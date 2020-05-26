Milan Kulübü: "İbrahimovic'in aşil tendonu mükemmel şekilde sağlam"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sağ baldırından sakatlandığı, aşil tendonunun ise sağlam olduğu duyuruldu.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın İsveçli yıldız oyuncusu Zlatan İbrahimovic'in sağ baldırından sakatlandığı, aşil tendonunun ise sağlam olduğu duyuruldu. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, basında yer alan iddiaların aksine 38 yaşındaki golcünün aşil tendonunda herhangi bir sıkıntı olmadığı belirtilerek, "Zlatan İbrahimovic'in antrenman sırasında sağ baldır soleus kası zarar görmüştür. Aşil tendonu mükemmel şekilde sağlamdır. Oyuncu, 10 gün sonra kontrol muayenesinden geçirilecektir." ifadeleri kullanıldı. İbrahimovic, takımının dünkü idmanı sırasında sakatlık geçirmişti.

İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, golcü oyuncunun aşil tendonundan sakatlandığı ve uzun süre sahalardan uzak kalabileceği, bunun da kariyerinin sona erdiği anlamına geldiği yorumları yapılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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