Son Dakika Haberleri: Milan Kulübünden Fatih Terim'e Taziye Mesajı

Milan Kulübünden Fatih Terim'e Taziye Mesajı

8 dakika önce

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Milan Kulübünden Fatih Terim'e Taziye Mesajı, System.String[]
İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Terim'in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:01 Kaynak: AA

Spor
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