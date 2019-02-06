Milan Kulübünden Fatih Terim'e Taziye Mesajı

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.

İtalyan kulübü Milan, 2001 yılında futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim'in vefat eden babası Talat Terim için taziye mesajı yayımladı.



Milan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fatih Terim'in babasının hayatını kaybettiği haberini aldığımız için kulüp olarak çok üzgünüz. Eski teknik direktörümüz ve ailesine başsağlığı dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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