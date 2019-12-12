Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı! - Son Dakika Spor

Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı!

2 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Sezonun ilk yarısını beklentilerin uzağında geçiren Milan, ayağa kalkmak için devre arasında listesindeki 4 oyuncudan 2'sini kadroya katmak istiyor.

Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Sezonun ilk yarısını beklentilerin uzağında geçiren Milan, ayağa kalkmak için devre arasında listesindeki 4 oyuncudan 2'sini kadroya katmak istiyor.


Stoper için milli yıldızımız Merih Demiral ile Barcelona'dan Jean-Clair Todibo ikilisinden birini kadroya katmak isteyen İtalyan ekibi, forvet bölgesine ise Mario Mandzukic ile Zlatan Ibrahimovic gibi iki yıldız isimden birini almak istiyor.


Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile Leverkusen karşısında ilk kez sahaya çıkan ve harika bir performans gösteren Merih Demiral, daha fazla süre almak için devre arasında takımdan ayrılma fikrine sıcak bakıyor.


Arsenal'in de transfer gündeminde yer alan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juventus'ta sadece 2 maçta sahada kaldı.


merih demiral, Barcelona, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milan'dan Hakan'a yeni sözleşme teklifi!
Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran! Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
23:02 Anadolu Efes, galibiyet serisini derbide sürdürdü - Son Dakika Spor
22:56 Trabzonspor, Basel'e 2-0 mağlup oldu! - Son Dakika Spor
22:56 Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika Spor
22:49 Trabzonspor: 2-0 - Son Dakika Spor
22:47 UEFA Avrupa Ligi: Basel: 2 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
22:17 Juventus'tan Merih Demiral paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:07:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Milan, Merih Demiral'ın transferi için ısrarcı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]