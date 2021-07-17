İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Fransız golcü Olivier Giroud'yu kadrosuna kattığını bildirdi.
Kırmızı-siyahlı takımdan yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız golcünün tüm haklarıyla birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'den transfer edildiği belirtildi.
Giroud'nun 9 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
Fransa Milli Takım formasını 110 kez giyen Giroud, 46 gol attı ve 2018'de Dünya Kupası'nı kazanan kadroda yer aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Milan, Olivier Giroud'yu kadrosuna kattı - Son Dakika Spor