Milan, Paqueta'yı Transfer Etti

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.



İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.



Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.



Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bir Dönem Beşiktaş Forması da Giyen Federico Giunti, Milan U19 Takımının Başına Geçti

Muhammed Demirci, İstanbulspor'da Kamp Kadrosuna Alınmadı

Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin Yeni Malatyaspor ile Anlaştı