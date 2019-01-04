Son Dakika Haberleri: Milan, Paqueta'yı Transfer Etti

Milan, Paqueta'yı Transfer Etti

13 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.

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İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Paqueta'yı kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Brezilya'nın Flamengo ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Milan'ın bu transfer için 35 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Flamengo formasıyla 65 maça çıkan Paqueta, 13 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Brezilya, İtalya Serie A, Milan, Spor
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