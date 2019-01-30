Milan, Piatek'in Golleriyle Tur Atladı
35 dakika önce
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.
İtalya Kupası çeyrek final maçında Milan, sahasında Napoli'yi 2-0 yenerek tur atladı.
Kupadaki çeyrek final maçlarının ilkinde Milan, San Siro Stadı'nda Napoli'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, 10. ve 27. dakikalarda Krzysztof Piatek'in golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Milan, adını yarı finale yazdırdı.
Karşılaşmaya yedek başlayan Milanlı Hakan Çalhanoğlu, 60. dakikada Fabio Borini'nin yerine oyuna girdi.
Milan, yarı finalde Inter-Lazio eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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