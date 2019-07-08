Son Dakika Haberleri: Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı
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Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı

35 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha Rade Krunic'i renklerine bağladı.

Milan, Rade Krunic'i kadrosuna kattı, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Boşnak orta saha Rade Krunic'i renklerine bağladı.
Milan Kulübü, Empoli takımında forma giyen 25 yaşındaki Rade Krunic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Milan'ın bu transfer için 8 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.
Krunic geçen sezon Empoli formasıyla çıktığı 34 maçta 5 gol attı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:45 Kaynak: AA
Spor
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