Milan, Sampdoria karşısında beraberliği son dakikalarda bulduğu golle kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29. haftasında Milan, konuk ettiği Sampdoria ile 1-1 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada, zirve mücadelesi veren Milan ile orta sıralardaki Sampdoria kozlarını paylaştı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 57. dakikasında Sampdoria, Fabio Quagliarella'nın attığı golle öne geçti: 0-1.

Bu golden 2 dakika sonra konuk ekipte Adrien Silva, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Sampdoria'yı sahada 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikaları bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında gol için baskısını artıran Milan, Norveçli oyuncusu Jens Petter Hauge ile 87. dakikada beraberlik golünü buldu: 1-1.

Bu gol, maçın skorunu da tayin ederken, iki takım da 1'er puana razı oldu.

Milan'da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Milan, Sampdoria karşısında son dakikalarda bulduğu golle mağlup olmaktan kurtulmasına rağmen bu puan kaybıyla zirve yarışında büyük yara aldı.

Ligde bu sezon 6. beraberliğini yaşayan Milan, 60 puanla 2. basamakta bulunuyor. Milan, 2 maç eksiği olan lider Inter'in 5 puan gerisinde yer alıyor.

Sampdoria ise 36 puanla, 10. sırada bulunuyor.