Milan taraftarının baskısı, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Donnarumma'yı ağlattı
03.05.2021 15:09
Gelecek sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma Milan taraftarının hedefi haline geldi. 22 yaşındaki kalecinin, Juventus'a transferi gündemde olması sebebiyle Juve maçında kalede olmaması için baskı yapıldı. Taraftar grubu Curva Sud'dan bir heyetle görüşme yapan genç kaleci, toplantıdan gözyaşlarıyla ayrıldı.
Serie A'da uzun süre şampiyonluk mücadelesi vermesine rağmen son dört haftaya girilirken Şampiyonlar Ligi'ne katılamama tehlikesiyle karşı karşıya kalan Milan'da Gianluigi Donnarumma belirsizliği sürüyor. Takımıyla sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz uzatmayan 22 yaşındaki kaleci yol ayrımında gibi görünüyor.
"SÖZLEŞMENİ YENİLE"
Cumartesi Milan taraftar grubu Curva Sud'dan bir heyet, Juventus'a transferi gündemde olan ve önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda hayati önem taşıyan Juventus maçında kaleyi korumasını istemedikleri Donnarumma ile konuşmak için Milanello'ya çıkartma yaptı ve genç kaleciden sözleşme yenilemesi istendi.
TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Curva Sud'dan gelen teklifi geri çeviren Donnarumma, henüz hiçbir sözleşme teklifini kabul etmediğini ve geleceğine karar verecek olan kişinin kendisinden başkası olmayacağını söylese de bu toplantıdan gözyaşları içinde ayrıldı.
Son Dakika Polisten ikameti olduğu halde dışarı çıkan turiste ceza: Benim vatandaşım evde oturuyorsa sen de oturacaksın Candaş Tolga Işık: Ünlü iş adamı Cengiz, Ali Koç'a başkanlığa devam etmesi şartıyla maddi destek verecek Londra'da para saçan Aleyna Tilki, 10 bin TL'lik oyuncak, 150 bin TL'lik de kıyafet aldı Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu