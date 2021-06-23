Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı
23.06.2021 15:21
Milan'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Hakan Çalhanoğlu'nun ezeli rakip Inter'le anlaşmaya varması taraftarları çıldırttı. Takımın 10 numarası olan Hakan'ın formasını yere serip yaktılar. Hakan'ın da imza sonrasında, "Çok büyük kulübe geldim, şampiyonluğumuzu tekrarlayacağız" ifadelerini kullanması Milan taraftarlarını iyice çıldırttı.
Avrupa futbolunda da taraftarlar ezeli rakibe transfer olan oyuncularını hoş karşılamıyor. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, uzun süre top koşturduğu Milan'ın yeni sözleşme teklifini kabul etmeyip Inter'e imza attı. Bu da Milan taraftarlarının kalbini yaraladı.
BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLECEK
Hakan'ın Milan'da giydiği 10 numaralı forma yere serilip ateşe verildi ve bu anlar kayda alındı. Milan taraftar forumlarında Hakan'ın Inter ile oynanacak maç sırasında protesto edilmesi gerektiği şeklinde görüşler var.
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