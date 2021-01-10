Milan, Torino karşısında zorlanmadı - Son Dakika

Milan, Torino karşısında zorlanmadı

10.01.2021 01:13
Milan, Torino karşısında zorlanmadı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Milan, konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında lider Milan, konuk ettiği Torino'yu 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Torino karşılaştı.

Maçın 25. dakikasında Rafael Leao ile 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılar, Frank Kessie'nin 36. dakikadaki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı bu skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da skor değişmeyince Milan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek liderliğini sürdüren Milan, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Inter ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Hafta arasında ezeli rakiplerinden Juventus'a sahasında yenilen kırmızı-siyahlılar, Torino galibiyetiyle moral buldu.

Haftayı puansız kapatan Torino ise 12 puanla 19. sırada kaldı. Torino, bu mağlubiyetle ligde bu sezon 9'uncu yenilgisini aldı.

Bu arada, Milan kadrosunda bulunan ve hafta arasında Juventus maçında sol ayak bileğine aldığı darbe sebebiyle Torino maçı öncesi durumu belirsiz olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Çalhanoğlu, 60. dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kasım ayının sonundan bu yana sakatlıklar sebebiyle forma giyemeyen Milan'ın İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic de 85. dakikada Rafael Leao'nun yerine dahil olarak uzun bir aradan sonra maça çıktı.

Serie A'nın 17. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda, Atalanta deplasmanda Benevento'yu 4-1 yenerken, Genoa da konuk ettiği Bologna'yı 2-0 mağlup etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan, Torino karşısında zorlanmadı - Son Dakika Spor


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