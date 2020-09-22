Milan yeni sezona galibiyetle başladı

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

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