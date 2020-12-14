Milan yenilmekten son dakika golüyle kurtuldu - Son Dakika

Milan yenilmekten son dakika golüyle kurtuldu

14.12.2020 01:21
Milan yenilmekten son dakika golüyle kurtuldu, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında lider Milan, konuk ettiği Parma ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında lider Milan, konuk ettiği Parma ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya, hızlı başlayan konuk Parma, 13. dakikada Hernani ile öne geçti: 0-1.

İlk yarı bu skorla konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 56. dakikasında Parma, Kurtic ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi takımdan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Theo Hernandez farkı yeniden bire indirdi: 1-2.

Karşılaşmanın son anlarına konuk Parma'nın üstünlüğüyle girilirken, Milan'da Hernandez 90+1.dakikada yeniden fileleri havalandırarak skora eşitliği getirdi: 2-2. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin eden gol oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Milan, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımın, bu maçtaki puan kaybı, en yakın takipçisi Inter'in haftayı galibiyetle kapaması neticesinde Milan ve Inter arasındaki puan farkı da 3'e düştü. Parma ise ligde 5. beraberliğini alırken, 11 puanla 14. sırada yer aldı.

Parma maçının son dakikalarında gelen golle evinde yenilmekten kurtulan Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de devam etti.

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Kırmızı-siyahlıların İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ise sakatlığı sebebiyle bu maçta da yer alamadı.

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan yenilmekten son dakika golüyle kurtuldu - Son Dakika Spor


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