Milangaz artık OYAK bünyesinde - Son Dakika

Milangaz artık OYAK bünyesinde

OYAK, TOTAL ve M Oil markalarını birleştiren OYAK, stratejik bir hamle ile Milangaz'ı da bünyesine kattı.

Milangaz artık OYAK bünyesinde, System.String[]

OYAK, TOTAL ve M Oil markalarını birleştiren OYAK, stratejik bir hamle ile Milangaz'ı da bünyesine kattı.

Enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye'de LPG dağıtım işine de giren OYAK, bu alanda "lider oyuncu" olma yolculuğundaki sac ayağını tamamladı.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "'Kararlılık dönemi' olarak adlandırdığımız bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflediğimiz büyüme hamlemizi tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattığımız katma değeri daha da artıracağız; 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. Hedefimiz, Milangaz'ın devralınmasıyla ulaştığımız otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19'lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak" dedi.Türkiye'nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK, Türkiye'nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden Milangaz'ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrini tamamladı. 60 yıldır, Türkiye'nin 81 ilinde ve 950'yi aşkın ilçesinde otogaz, tüp gaz, dökmegaz ve toptan segmentlerinde faaliyet gösteren Milangaz; OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550'den fazla otogaz bayii ve 1.200'e yakın tüp gaz bayiinin yanı sıra, güçlü kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edecek. OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil'i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu. Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini Güzel Enerji çatısı altında konsolide eden OYAK, "yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası" doğrultusunda, Milangaz'ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı.Erdem: "Enerji sektöründeki geleceğimizi şekillendirdik"OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "kararlılık dönemi" olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflenen büyüme hamlesini tamamlayarak; karlılık, rekabet gücü ve yarattıkları katma değeri daha da artıracaklarını ifade etti. 20 noktada 130.000 m3'lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye'nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduklarını belirten Erdem, hedeflerini Milangaz'ın devralınmasıyla ulaşılan, otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19'lük pazar payını daha yukarı taşıyarak liderliğe gidecek yolculuğu tamamlamak olarak açıkladı.Stratejik satın almalarla, OYAK'ın enerji sektöründeki geleceğini şekillendirdiklerini belirten Erdem,  "Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz'ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de, değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam yaratma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.OYAK TOTAL ve M Oil'i tek çatı altında konsolide ettiOYAK, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği TOTAL ve M Oil satın almasıyla birlikte, 900'ün üzerinde istasyon (özmal ve kendi işlettiği istasyonlar dahil), gayrimenkuller, fikri mülkiyetler, ruhsat ve izinler, dağıtım depolama ve bayi lisansları, istasyon işleten alt şirketler ve Türkiye çapında akaryakıt ve LPG depolama, dolum ve stok tesisleri, madeni yağ fabrikası ile tüm operasyonlarını devraldı.Sektörel çeşitlilik ve büyüme hedefi çerçevesinde, akaryakıt ve otogazın yanında madeni yağ ve akaryakıt dışı hizmetler alanında da fırsatları değerlendiren OYAK, yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön veren oyunculardan olmak amacıyla TOTAL ve M Oil'i tek çatı altında konsolide etti. Gebze, Aliağa, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Ankara, Yarımca ve Samsun'da toplam 550 bin m3 kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek. (Fotoğraflı)


Ordu Yardımlaşma Kurumu, Milangaz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:27

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Milangaz artık OYAK bünyesinde - Son Dakika Ekonomi
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