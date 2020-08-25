Milangaz artık OYAK bünyesinde

OYAK, TOTAL ve M Oil markalarını birleştiren OYAK, stratejik bir hamle ile Milangaz'ı da bünyesine kattı.

Enerji sektörününün ana bileşenlerinden biri olan akaryakıt dağıtımdan sonra, dünyanın en büyük ikinci LPG pazarı olan Türkiye'de LPG dağıtım işine de giren OYAK, bu alanda "lider oyuncu" olma yolculuğundaki sac ayağını tamamladı.