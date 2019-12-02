Son Dakika Haberleri: Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
Son Dakika Dünya Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü - Son Dakika Dünya

Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü

6 saat önce

İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.

Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü, System.String[]

İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.


Organizatörlerin, katılımcı sayısını yaklaşık 25 bin olarak açıkladıkları mitingde Sardalyalar, İtalyan halk şarkısı "Bella Ciao"ı söylerken, ülkenin aşırı sağcı fikirlere teslim olmayacağı yönünde sloganlar attı.

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İtalya, Milano, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:55 
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