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Milano'da 25 bin 'sardalya' eylemcisi Salvini ve aşıra sağa karşı yürüdü
6 saat önce
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
İtalya'nın kuzey kenti Milano'da aşırı sağcı Lig Partisi lideri Salvini ve söylemlerine karşı ortaya çıkan sivil hareket "Sardalyalar" protesto düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:57
Suriye rejimi pazar yerini hedef aldı: 14 ölü, 27 yaralı Profesör, protestocu öğrencisini ezdi Berlusconi'nin soyunma odasındaki sözleri İtalya'da olay oldu Irak'ta sivil görünümlü grupların göstericilere ateş açtığı anlar kameralara yansıdı