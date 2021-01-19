Milano'da açık havada sigara içme yasağı - Son Dakika
BBC

Milano'da açık havada sigara içme yasağı

19.01.2021 13:42

Milano Belediyesi'nin aldığı karara göre, halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek.

İtalya'nın Milano kentinde bugünden itibaren açık havada sigara içmek büyük ölçüde yasaklandı.

Milano Belediyesi'nin aldığı karara göre, halka açık park ve bahçeler, oyun alanları, mezarlıklar, stadyum ve otobüs duraklarında 10 metre mesafede başka insanların olması durumunda sigara içilemeyecek.

Yasağı delenlere 240 euro'ya kadar para cezası verilecek.

İtalya'da ve Avrupa'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentlerden olan Milano'da bu yasak kararı hem kirliliği azaltmak hem de halk sağlığını korumak amacıyla alındı.

Gelecek yıl da havai fişek ve barbekü yasağı gibi tedbirlerin devreye girmesi planlanıyor.

Yasağın kapsamı genişletilecek

Sigara yasağının kapsamının ilerleyen yıllarda daha da genişletilmesi ve 2025'te kentte açık havada sigara içilmesinin tamamen yasaklanması amaçlanıyor.

Yönetmelikte sigara yasağının başlıca iki amacı, "Hava kirliliğine yol açan ve akciğerlere zarar veren PM10 partiküllerinin azaltılması, ayrıca kamuya açık alanlarda aktif ve pasif içiciliğin etkilerinden vatandaşları korumak" olarak açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre İtalya'nın Milano, Torino ve Napoli kentleri Avrupa Birliği içinde PM10 partikül oranının en yüksek olduğu kentlerden.

Avrupa Adalet Divanı da geçen Kasım ayında İtalya'yı, hava kirliliğiyle mücadele önlemlerinin yetersizliği nedeniyle mahkum etmişti.

Milano'da açık havada sigara içme yasağı

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Son Dakika Sağlık Milano'da açık havada sigara içme yasağı - Son Dakika

BBC

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