Son Dakika Haberleri: Milano'da askere bıçaklı saldırı
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Milano'da askere bıçaklı saldırı

1 saat önce

İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.

Milano'da askere bıçaklı saldırı, System.String[]

İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.


İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilen saldırıda elinde makas olan bir saldırgan askeri boynundan yaraladı. Saldırının yerel saatle 10.45'te tren istasyonunda gerçekleştiği belirtildi. 34 yaşındaki yaralı asker hastaneye kaldırılırken olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerinden kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı. - MİLANO

İtalya, Milano, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
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