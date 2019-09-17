Milano'da askere bıçaklı saldırı
1 saat önce
İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:51 Kaynak: İHA
İtalya'nın Milano şehrinde elinde makas olan saldırgan bir askeri yaraladı.
İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirilen saldırıda elinde makas olan bir saldırgan askeri boynundan yaraladı. Saldırının yerel saatle 10.45'te tren istasyonunda gerçekleştiği belirtildi. 34 yaşındaki yaralı asker hastaneye kaldırılırken olayın terörle bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerinden kaçan saldırgan ise polis tarafından yakalandı. - MİLANO
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