Milano'da patlama meydana geldi! 4 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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Milano'da patlama meydana geldi! 4 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

11.05.2023 14:20

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinin merkezinde büyük bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralanırken, yakınlardaki konutlarla bazı okullar tahliye edildi.

İtalyan basını, Milano'nın Porta Romana bölgesindeki Pier Lombardo Sokağı'nda büyük bir patlamanın meydana geldiğini ve bölgede yangın çıktığını duyurdu.

PATLAMANIN KAYNAĞI BİLİNMİYOR

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi. Patlamanın kaynağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

KAMYONETTE BULUNAN OKSİJEN TÜPLERİ ALEV ALDI İDDİASI

Öte yandan İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti. Sosyal medyada, patlamanın etkisiyle hasar gören çok sayıda araç ve duman görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, İtalya, Milano, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milano'da patlama meydana geldi! 4 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milano'da patlama meydana geldi! 4 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Son Dakika
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