Milano'da stat, park ve otobüs durakları gibi alanlara sigara içme yasağı geliyor - Son Dakika

İtalya'nın kuzeyindeki ikinci büyük kenti Milano'da yeni kabul edilen hava kalitesi yönetmeliği çerçevesinde stat, park ve otobüs durakları gibi kamusal alanlarda yılbaşından itibaren kısmi şekilde sigara içme yasağı uygulanacak.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Milano Belediye Meclisinde yapılan oylamayla hava kalitesini artırmaya yönelik yeni bir yönetmelik kabul edildi.

1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek yönetmelikle, şehir içindeki toplu taşımaya ait duraklardan park ve mezarlıklara, statlara ve spor tesislerine diğer insanların 10 metre yakınında sigara içmek yasak olacak.

Söz konusu yönetmelik, sigara içme yasağının 1 Ocak 2025'ten itibaren halka açık alanların tamamına genişletilmesini öngörüyor.

Ayrıca yönetmelik, kentteki tüm benzin istasyonlarının da 1 Ocak 2023'e kadar elektrikli araçlar için şarj altyapılarını kurmasını şart koşuyor.