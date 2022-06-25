Buna göre, bazı istisnalar haricinde kent genelindeki çeşmeler kapatılırken, yeşil alanların spreyleme yöntemiyle sulanması durduruldu. Yeni ekimi yapılmış fidanların ise sulama işlemlerinin durdurulmayacağı, fıskiyeli havuzların da açık kalmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

İtalya, Milano, Eylül, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Milano'da su tüketimini azaltacak tedbirler uygulamaya konuldu - Son Dakika

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