Milano'daki La Scala opera binası - Son Dakika

Operanın provasından detaylar

La Scala opera binasından detaylar

Dinleyicilerin gelişi

Operadan detaylar İtalya'nın Milano kentinde bulunan ve dünyanın en tanınan opera binalarından biri olan La Scala'da sunulacak olan operanın provası yapıldı. 1778'de Nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala adı altında Salieri'nin Europa riconosciuta operası ile açılan La Scala aynı zamanda müzisyen, teknik personel ve dansçı yetiştirmek üzere hizmet yapan Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo'ya (Gösteri Sanatları Akademisi) ev sahipliği yapıyor. Binada operanın tarihine ait izler taşıyan heykeller, resimler, kostümler ve belgeler de sergilenir.